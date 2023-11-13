Речник Путіна заявив, що ситуацію навколо цієї інформації повинні прокоментувати окупанти.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення пропагандистських ЗМІ щодо відступу ЗС РФ з позицій у Херсонській області.

Як повідомило виданні "Вы слушали маяк", на прохання преси прокоментувати інформацію про "перегрупування" підрозділів окупантів на цьому напрямку та їхній відступ на "більш вигідні позиції", Пєсков відповів, що коментарів не буде.

"Ви знаєте, що ми не коментуємо сам перебіг справ безпосередньо на полі бою "СВО". Це все ж таки прерогатива фахівців, професіоналів, тобто наших військових", - сказав Пєсков.

З його слів, у цьому випадку цю ситуацію можуть та повинні коментувати лише російські військові.

Інформація про відступ окупантів з Херсонщин

Нагадаємо, сьогодні низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.

Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".

У Міноборони РФ оперативно відреагували на новини російської пропаганди про фактичний відступ окупантів з позицій на лівобережжі Херсонської області. Там заявили, що це була провокація.

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