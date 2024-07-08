Немає впевненості в тому, як Росія діятиме в майбутньому.

Керівники оборонних відомств НАТО бачать "вікно" для підготовки до нападу Росії, яке постійно закривається. Про це пише Breaking Defense із посиланням на кількох міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, керівник оборонного відомства Естонії Мартін Херем називає головну проблему в конексті ймовірного наступу Росії на країни НАТО.

"Є лише один фактор, який ми можемо змінити: наша готовність. Ми можемо підтримувати Україну, але одного дня (Росія - УНІАН) вийде звідти", - підкреслив Херем. Відео дня

У свою чергу міністр оборони Швеції Мікаель Байден вказує на "вікно можливостей" для країн НАТО.

"Це вікно можливостей для нас, щоб зміцнити і розбудувати сильнішу національну оборону, яка буде використана НАТО як засіб стримування. Тому це скоріше вікно для того, щоб діяти зараз, а не чекати", - підкреслив військовий.

Тим часом генерал Ейрік Крістофферсен, міністр оборони Норвегії, каже, що він "спокійно" ставиться до того, що масштабне вторгнення Росії в найближчій перспективі ймовірне.

"На наших кордонах немає звичайної загрози. ... 80 відсотків цих підрозділів зараз розгорнуті в Україні, і багато з них були знищені в Україні", - зазначає Крістофферсен.

А ось міністр оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що за винятком деяких гібридних операцій, Гельсінкі наразі не бачить "безпосередньої військової загрози" проти своєї країни, "але навіть швидкі зміни можливі".

"Росія, безумовно, оцінює можливості і потенціал західних збройних сил як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Ми можемо оцінити розвиток військового потенціалу Росії, але, природно, важко оцінити наміри російського керівництва. Немає впевненості в тому, як Росія діятиме в майбутньому", - констатує військовий.

Ймовірний напад Росії на країни НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заячвив, що не бачить загрози нападу Росії на країни Альянсу. За його словами, НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.

Також УНІАН повідомляв, що Варшава заявила про ризик нападу Росії. Як сказав міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський, "небезпека більша, ніж деякі люди про це думають".

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