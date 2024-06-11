Росія вже неодноразово демонструвала своє нехтування принципом недоторканності чужих кордонів.

Напад Росії на країни ЄС і НАТО є цілком імовірним сценарієм. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи на форумі Ukraine Recovery Conference 2024, що проходить у Берліні.

"Якщо подивитися на світ із Варшави, то за 200 км на північ розташований російський анклав Калінінград. Там знаходиться 100 атомних боєголовок, росіяни їх там тримають. До того ж Білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Євросоюз є абсолютно ймовірним", - заявив він.

Сікорський нагадав, що час від часу росіяни порушують повітряний простір Польщі, коли запускають свої ракети для обстрілів України.

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"Іноді вони випадково залітають у наш повітряний простір. Навіть у західну частину Польщі, що за 250 км звідси (від Берліна - УНІАН). Це дуже близько, а небезпека більша, ніж деякі люди про це думають", - каже польський міністр.

Загроза російського вторгнення в Європу

Як писав УНІАН, НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити військам США та іншим силам союзників швидше досягти лінії фронту в разі повномасштабної наземної війни Європи з Росією. Цьому кроку передували попередження лідерів країн-членів Альянсу, які закликали західні уряди підготуватися до повномасштабної війни з Росією приблизно в наступні 20 років.

Також ми розповідали, що в Європі молодь прямо висловлюється про своє небажання захищати країну в разі російського вторгнення. Це прямо контрастує з часами Другої світової війни, про які Захід згадував минулого тижня у зв'язку з 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії.

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