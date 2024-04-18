За словами генерала Мартіна Херема, наразі військової загрози біля кордону Естонії не спостерігається.

У разі нападу Росії на Естонію, країна зможе відбити ворога. Про це заявив командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем, передає видання ERR.ee.

"На цей час я не бачу військової загрози безпосередньо за нашим кордоном", - зазначив він на засіданні президії Академії наук.

За його словами перед початком війни є період, коли країна починає готуватися, проте це не дуже впливає на суспільство. Коли загроза починає зростати, то країна підвищує обороноздатність та проводить мобілізацію.

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Херем запевнив, що на прикладі України Естонія має час, аби підготуватися, якщо загроза зростатиме.

"Чи готуються - це питання не знань, а рішень", - зауважив він.

Також військовий зазначив, якщо Естонія мобілізує 43 тисячі солдатів, то це буде коштувати майже два мільйони євро на день.

"Це не такі вже й великі гроші порівняно з тим, що ці люди більше не роблять внесок в економіку. Фіни кажуть, що якщо вони мобілізують 250 000, то країна може збанкрутувати за місяць", - підкреслив генерал.

За словами Херема, Естонії не потрібно чекати на прибуття НАТО, адже війська альянсу вже в країні.

"Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більшим, коли є ознаки загрози. Сьогодні у нас є конкретні люди, які приїжджають в Естонію, тренуються і готові дуже швидко реагувати", - пояснив він.

Генерал підкреслив, що РФ не потрібно готуватися впродовж трьох років після війни в Україні, аби здійснити напад на наступну країну. Він наголосив, що сучасна військова машина РФ працює так само добре, тому якщо Росія запланує провести одну місячну військову операцію проти Естонії, Латвії чи Литви, знаючи, що у військовому співвідношенні зазнає поразки, то їй не знадобиться особлива підготовка. Також командувач додав, що метою РФ може бути не перемога у війні, а в тому, щоб створити напруженість, яку потім можна використати.

"Результатом цієї (російської атаки - УНІАН) може бути наша воєнна перемога - на їхньому боці 20 000 загиблих, а на нашому тільки 1000. Але наша воєнна перемога буде досить непристойною, і більшість із вас сказала б, що головнокомандувач був нерозумний, а політики не виділили достатньо коштів, - ми б посварилися і звинуватили б також латишів і німців у тому, що вони були надто повільними. Це може бути метою Росії, яку вона згодом використає", - аргументував Херем.

За його словами, Естонія, Фінляндія та Швеція одразу з перших хвилин агресії будуть контролювати ситуацію в Балтійському морі. Також він заявив, що збройні сили ворога, які увійдуть на територію Естонії, буде зупинено піхотою або танками.

"А всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані в 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент! Ми знищимо їх не в Раквері чи Нарві, а в Івангороді, Печорах чи десь там", - запевнив Херем.

Генерал впевнений в тому, що Естонія переможе у цій війні, проте питання в тому, наскільки вдалою буде ця перемога, адже підготовка укриттів також дуже важлива.

Щодо цього питання він навів приклад України, адже Росія використовує ракети ЗРК С-300, які летять з такою швидкістю, що жодна система ППО не може їх перехопити.

"Планувальні бомби запускаються з відстані 60 кілометрів від цілі. Єдиний спосіб протистояти їм - знищити інфраструктуру противника... Наразі ситуація непогана - нам слід боятися не приходу війни, а скоріше того, що ми до неї не підготуємося", - підсумував військовий.

Підтримка Естонії під час війни РФ проти України

Як писав УНІАН, Естонія знайшла снаряди на кілька мільярдів євро для української армії. Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що наразі є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні, а саме боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, і радіоелектронна боротьба.

Також стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Естонія надала Україні військової допомоги на суму більш ніж 520 млн євро. За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, така сума складає приблизно 1,4% від естонського ВВП.

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