Зокрема, спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників.

Міністерство оборони затвердило зміни до чотирьох ключових наказів про використання безпілотників, скасувавши неактуальні під час війни вимоги. Відтепер на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування не застосовується низка їх положень.

Як повідомила пресслужба Міноборони, спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Зокрема, правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами (БпАК) державної авіації України не діятимуть щодо БпАК разового використання усіх типів та класів, а також БпАК I класу категорій "мікро" (тактичні, вагою до 2 кг, наприклад Mavic 3) та "міні" (тактичні поля бою, вагою до 15 кг, типу DJI Matrice 300). Більшість видів БпАК не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.

Зазначається, що персонал з керування безпілотниками І класу не потрібно направляти на обов'язкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів, згідно змін. Допуск до керування БпАК надає наказом командир частини. Правила медичного забезпечення польотів державної авіації не застосовуються до екіпажів БпАК І класу.

Відео дня

"Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони", – заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Інші новини про сервіси

У застосунку "Резерв+" запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в "Резерв+" можна буде пізніше.

Вас також можуть зацікавити новини: