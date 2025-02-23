Російський наступ завершується, але втручання США допоможе окупантам, - Forbes

Адаптивність є важливим чинником для обох сторін, оскільки війна триває, а геополітична ситуація навколо неї змінюється.

Масштабний наступ російських військ наближається до завершення. І, можливо, лише втручання США проти України могло б змінити нестабільне становище росіян, пише Forbes.

Протягом року після захоплення руїн Авдіївки на сході України оперативне угруповання військ "Центр", - одне з шести таких угруповань уздовж лінії фронту - повільно просувалося в бік міста-фортеці Покровськ, що розташоване приблизно за 50 км на захід.

Сили цього угруповання, чисельністю не менше 50 тисяч військових, більшість із яких входять до складу 41-ї загальновійськової армії, нарешті досягли околиць Покровська. Однак це коштувало їм десятків тисяч солдатів і втрати щонайменше 2200 одиниць техніки, включаючи Т-80, що згорів у ці вихідні.

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За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, лише у січні в районі Покровська було "нейтралізовано" близько 15 тисяч російських військових.

Українські втрати в цьому секторі значно менші після відступу пошкоджених бригад з Авдіївки в лютому минулого року. Аналітик Naalsio підрахував, що на Покровському напрямку було знищено, пошкоджено або захоплено 2300 одиниць російської техніки, тоді як українські втрати склали лише 700 одиниць. Це свідчить про співвідношення понад три до одного на користь України.

Великі втрати пояснюють, чому російські війська змогли просунутися до Покровська, але не захопити його. Це місто є ключовим укріпленим пунктом у довгому ланцюгу фортифікацій, що простягається на північ до Харкова.

"Оперативне угруповання противника "Центр" на Покровському напрямку протягом трьох діб не просувалося ні на одному з напрямків і було вимушене відступити з раніше зайнятих позицій на кількох напрямках", – повідомили в Українському центрі оборонних стратегій.

"41-а загальновійськова армія неспроможна продовжувати наступ на північ і північний захід для виконання основного завдання - охопити Покровськ із заходу та перекрити шлях на Павлоград".

Стикнувшись із труднощами, російські командири звертають увагу на інші напрями. "Основну увагу російське командування на театрі військових дій зосереджує не на Покровську, а на прилеглих Новопавлівському та Торецькому напрямках", – зазначають у ЦДС. Крім того, 41-ша армія може втратити свої найсильніші підрозділи, оскільки 90-ту танкову дивізію ймовірно перекинуть із Покровського напрямку на південь, у бік Андріївки, де російські війська досягли певних тактичних успіхів, згідно з даними CDS.

Ця ситуація є негативним сигналом для російської військової кампанії, оскільки один із її головних наступів втрачає динаміку. Водночас позитивним для росіян є те, що їхні командири демонструють готовність адаптуватися до змін.

Геополітичні зміни

Адаптивність є важливим чинником для обох сторін, оскільки війна триває, а геополітична ситуація навколо неї змінюється. США, які за президентства Джо Байдена були одним із найвідданіших союзників України, різко коригують свою політику щодо Росії після приходу до влади Дональда Трампа.

Після того як президент України Володимир Зеленський відкинув спробу Трампа отримати від України до 500 мільярдів доларів у вигляді природних ресурсів, адміністрація Трампа почала погрожувати припинити доступ України до супутникового зв’язку Starlink. Ця система є критично важливою для координації військових підрозділів та управління дронами.

Компанія SpaceX, яка управляє Starlink, належить Ілону Маску - мільярдеру, відомому своєю підтримкою Трампа. Маск також очолює ініціативу "ефективності", яка призвела до масових звільнень у державних установах США.

Втрати доступу до Starlink можуть серйозно ускладнити використання безпілотників, подібних до тих, що знищили Т-80 і сотні інших російських машин на шляху до Покровська. Не дивно, що європейські союзники України швидко виступили на її підтримку у цій ситуації.

"Ми платимо і будемо продовжувати платити абонплату за супутниковий інтернет для України", - написав віце-прем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі X, що належить Маску. "Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща", - додав він.

"Українські та союзні чиновники мають усвідомити масштаби змін у геополітиці, які відбуваються у новій, нестабільній реальності, що формується під впливом США. Адже ще недавно мало хто міг уявити, що Трамп не лише відвернеться від України, а й почне відкрито загрожувати їй, підриваючи її обороноздатність у критичний момент. Проте це сталося", - підсумувало видання.

Мирні переговори без України

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з росіянами, які відбудуться вже наступного тижня, а саме 25 лютого. Водночас у Росії заявили, що триває підготовка до особистої зустрічі між Трампом і його російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з Росією у Саудівській Аравії. За його словами, Вашингтон погодився на прямі переговори з РФ, щоб зрозуміти, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

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