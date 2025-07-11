У застосунку "Резерв+" запустився новий сервіс - сплата штрафів за невчасне уточнення даних.

У застосунку "Резерв+" запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Зазначається, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в "Резерв+" можна буде пізніше.

В Міноборони поінформували, що для того, щоб сплатити штраф онлайн, потрібно оновити "Резерв+" до останньої версії і зайти в застосунок, потім - перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн – 50% від повної суми. Як результат – порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

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Водночас, наголошується, що штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в "Резерв+". Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

"Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців", - наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Інші нові сервіси у "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у "Резерв+" додалися два нові сервіси - відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

"Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше", - зазначали в Міноборони.

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