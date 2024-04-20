Президент України прокоментував заяви Путіна.

Правитель Росії Володимир Путін боїться України і всього цивілізованого світу, адже сміливі та впевнені в собі люди усьому світу ядерною зброєю не загрожують. Про це в інтерв'ю бразильськім журналістам сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Путін "боїться нас дуже сильно", тому що сам є людиною, не впевненою в собі.

"Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами - ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі фактично, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типу" абсолютно зрозумілий", - зазначив Зеленський.

Ядерні погрози РФ

Наприкінці лютого Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які відправлять війська в Україну. Зокрема, диктатор заговорив про "реальну загрозу" ядерної війни, яка означатиме знищення людства.

Як сказав Путін, "ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни, але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими".

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС обговорює відправку західних військ в Україну.

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