У ході окремих дебатів депутати розпитають представників Єврокомісії про можливості ЄС конфіскувати заморожені російські активи

Наступного тижня депутати Європейського парламенту проголосують за резолюцію, в якій висловлять своє ставлення до останніх інсценованих президентських виборів у Росії, у результаті яких Володимир Путін ще більше зміцнив свою владу. Про це повідомляє агентство LETA з посиланням на прес-секретаря Європарламенту в Латвії Яніса Крастінша.

Видання нагадує, що на тлі продовження війни в Україні та відсутності демократичної опозиції чинний лідер режиму Путін офіційно набрав 88,48% голосів. При цьому вибори пройшли в березні, невдовзі після того, як за неясних обставин помер один із відомих представників російської опозиції Олексій Навальний.

"Ухвалою резолюції депутати Європарламенту завершать дебати, які пройшли 10 квітня. Євросоюз також рішуче засудив та відмовився визнати законними підсумки так званих виборів на українських територіях, окупованих Росією", - ідеться у статті.

Видання зазначає, що у ході окремих дебатів у вівторок, 23 квітня, депутати розпитають представників Єврокомісії про можливості ЄС конфіскувати заморожені російські активи та використати їх для фінансування спротиву та відновлення України.

"Так звані вибори, які фактично були виставою для чергового підтвердження легітимності влади Путіна, відбулися з 15 до 17 березня. Навіть якщо не брати до уваги звичні маніпуляції з результатами підрахунку голосів та активністю виборців, заздалегідь не було жодних сумнівів у тому, що Путін у черговий раз на так званих виборах "переможе", залишившись на посаді як мінімум до 2030 року, оскільки в Росії давно не існує ніякої реальної опозиції і всі діячі опозиції, що заслуговують на увагу, або були змушені покинути країну, або перебувають у в'язниці, або вбиті", - пише видання.

Вибори президента РФ-2024

15-17 березня в Росії відбулися вибори президента, які проводилися, зокрема, на окупованих територіях України. ЦВК РФ призначив "новим президентом" країни-агресора Володимира Путіна з рекордним результатом у понад 87%.

Решту голосів Центрвиборчком розподілив між технічними кандидатами - майже порівну. Так, представник КПРФ Микола Харитонов отримав 4,31% голосів, "опозиціонер" Владислав Даванков - 3,85%, а соратник покійного Володимира Жириновського Леонід Слуцький - 3,2%.

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