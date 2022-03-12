Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ.

Окупанти перешли до нової стадії терору - захопили мера міста Мелітополь.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні в Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді.

"Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу", - наголосив Зеленський.

За його словами, тому окупанти перейшли до нової стадії терору, коли "намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади".

При цьому наголошує, що для будь-якої демократичної держави зрозуміло, що законно обраний мер міста – це справжній представник народу.

"Зазвичай це не про ідеологію, не про політику, це про життя людей конкретної громади. Можливо, в Росії від цього вже відвикли за роки автократичної влади. Можливо, там вважають, що мер – це просто начальник, якого легко прибрати, і це нічого не означає", - сказав Зеленський.

При цьому наголосив, що "у нас тут – Україна. У нас тут – Європа. У нас тут – демократичний світ. Тому захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України".

"Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Мелітополь не підкорився окупантам, як не підкорились Херсон, Бердянськ та інші міста, "куди російським військам вдалося поки що зайти. Тимчасово вдалося зайти. І це не змінити тиском на мерів чи викраденням мерів. Це можна тільки ще погіршити. Для окупантів".

Він наголосив, що Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави.

"Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?Ми поставимо це питання зокрема й міжнародним посередникам, які спілкуються з Москвою", - сказав Зеленський.