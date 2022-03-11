У МЗС закликають міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні.

Викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова російськими окупантами кваліфікується як воєнний злочин.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії.

"Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності.

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