За його словами, такі літаки базуються й на інших ворожих аеродромах.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували чергове перекидання у Білорусь російського літака ДРЛО А-50У, який допомагає наводити цілі для повітряних атак.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що ворог використовує літаки такого типу давно. За його допомогою окупанти здійснюють радіолокаційну розвідку на території України.

"Але він не з’явився нізвідки. Він завжди був там. Був, і не тільки там, а й на інших аеродромах цих літаків є багато", - сказав він.

Подібні літаки використовують союзники України для сканування повітряного простору.

Літак-навідник РФ у Білорусі: що відомо

Вчора, 4 січня, російський літак А-50У, який окупанти використовують для наведення ракет по Україні, прилетів до Білорусі. Попереднього разу цей борт прилітав у Білорусь 24 лютого 2022 року – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед цим, з 14 по 30 грудня, в Білорусі перебував ще один літак-навідник "Сергій Атаянц". З активністю російських ДРЛО у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.

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