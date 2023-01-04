З активністю російських ДРЛВ у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.

Російський літак А-50У, який окупанти використовують для наведення ракет по Україні, прилетів до Білорусі.

Як повідомляє Беларускі Гаюн, ДРЛВ приземлився на аеродромі у Мачулищах о 21:25 3 січня. Попереднього разу цей борт прилітав у Білорусь 24 лютого 2022 року – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як писав УНІАН, "Сергій Атаянц", який перебував у Білорусі с 14 грудня, повернувся у Росію 30 грудня. З активністю російських ДРЛВ у Білорусі були пов’язані деякі масштабні повітряні тривоги в Україні.

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Росія готується до нового масованого удару по Україні

Напередодні у розвідці зауважили, що погода сприяє застосуванню Росією високоточних ракет, тоді як РФ все ще може запускати вночі іранські дрони. Зараз Росія готує авіацію до нових атак по Україні, з чим пов’язані підозділі маневри рашистських пілотів.

З 29 грудня за 1 січня Росія завдала кілька нових великих повітряних ударів по Україні, в тому числі тероризуючи українські регіони іранськими дронами вночі.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли про успішне збиття ракет і БПЛА ворога, а росіянам не вдалося влаштувати українцям блекаут на новорічні свята.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що нічними атаками по Україні Росія намагається виснажити українську ППО.

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