Оголошення тривоги означає загрозу завдання ворогом ракетних ударів.

У всіх областях України вранці, 25 грудня, оголошена повітряна тривога. Повідомляється про злет російських винищувачів, зокрема МіГ-31 – носія "Кинджалів".

Мапа повітряних тривог

Станом на 9:28 повітряна тривога оголошена як на сході й півдні, так і на заході та півночі країни. До "сирен" невдовзі приєдналась і Волинська область. Також повітряна тривога у Криму й Донецькій та Луганській областях.

Оголошення тривоги означає загрозу завдання ворогом ракетних ударів.

Відео дня

Як повідомляє Беларускі Гаюн, у небі над Білоруссю злетіли російські винищувачі, МіГ-31 (носій гіперзвукових ракет "Кинджал") та літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц, який виявляє цілі та наводить на них вогонь винищувачів.

ОНОВЛЕНО 10:16. Повідомляється про злет винищувача супроводу.

Що Росія готує для українців у різдвяні та новорічні свята

Раніше Володимир Зеленський попередив українців про можливі масовані атаки ворога ближче до свят.

Експерти теж припускають, що зимові свята росіяни захочуть перетворити для українців у чергове випробування.

Напередодні Різдва, 24 грудня, російські війська жорстоко обстріляли центр Херсона. Кількість поранених зросла до понад 60 людей, багато загиблих.

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