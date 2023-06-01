Прем’єр-міністр Польщі також закликав інші країни якнайшвидше поділитися з Україною системами Patriot.

Прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Як повідомляє CNN, про це вони заявили на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Моравецький також зазначив, що Польща має "мало" систем Patriot, і закликав інші країни, які мають їх, поділитися ними з Україною "якнайшвидше".

У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди також розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 "якнайшвидше".

"Разом з Данією, Бельгією та Великою Британією Нідерланди якнайшвидше розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе. Ми сьогодні зібралися тут з лідерами країн, які входять до коаліції винищувачів для України. Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Україна повинна виграти цю війну", - написав він у Twitter.

Винищувачі для України

Союзники після довгих обговорень вирішили надати Україні військову авіацію, зокрема, літаки-винищувачі F-16. Повідомлялося, що навчання українських пілотів на цих літаках має розпочатися найближчими тижнями.

Експерти допускають, що, крім F-16, Україна може отримати також літаки Eurofighter від кількох країн, а також винищувачі JAS 39 Gripen від Швеції.

У Повітряних силах зазначали, що Україні для початку знадобиться хоча б 12-16 винищувачів F-16. Водночас 3-4 груп літаків F-16 вистачить для здобуття переваги на одному з напрямків.

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