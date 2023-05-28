Повітряні сили не можуть перекрити повністю всю лінію фронту зенітними ракетними комплексами.

На початковому етапі, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів по окупантах, Україні знадобиться хоча б ескадрилья винищувачів F-16 (12-16 літаків), розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода. Донбасс. Реалии" начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

Голубцов підкреслив, що Повітряні сили не можуть перекрити повністю всю лінію фронту зенітними ракетними комплексами.

"А літак мобільний - злітає з аеродрому, з відстані 100-150 кілометрів, виходить на потрібний рубіж і очікує там ту ударну групу, яка виходить для завдання удару, здійснює по них пуски, знищуючи або навіть просто включаючи приціл на випромінювання, що змушує їх відмовитись від виконання завдань", - зазначив генерал.

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Він наголосив, що у питанні кількості таких літаків "треба розділяти потребу у багатоцільових літаках у стані мирного часу, після перемоги, і потребу станом на зараз, для виконання поточних завдань": "Навіть пара літаків, які спроможні здійснити пуск ракети на відстані більше ніж 100 кілометрів, вже змусить ворога замислитись і реагувати на це… Ми їх сховаємо в бойових порядках тих літаків, які ми маємо".

Водночас 3-4 авіагруп F-16, за словами Голубцова, вистачить, щоб здобути перевагу на одному з напрямків. "Якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони", - пояснив генерал.

F-16 для України - головне

Після багатомісячних вагань США і союзники нарешті погодилися поставити Україні бойову авіацію, зокрема йдеться про винищувачі F-16. До ініціативи Британії, яка першою заявила про готовність просувати "коаліцію винищувачів", приєдналися Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія.

Під час "Рамштайну-12" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління західного виробництва розпочнуться у найближчі тижні.

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