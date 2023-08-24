Україна розраховує почати із Португалією двосторонні переговори щодо безпекових гарантій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Португалія погодилася на своїй території навчати українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Португалії Марсело Ребелу де Соза у Києві. За словами Зеленського, вони із португальським лідером обговорив, зокрема, безпекову та оборонну взаємодію, ситуацію на полі бою, оборонні потреби України.

"Португалія є учасницею наших танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав глава держави.

Відео дня

Також Зеленський та його португальський колега обговорили можливості розширення оборонної співпраці між країнами, зокрема, щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Він також розповів, що Україна розраховує почати із Португалією двосторонні переговори щодо безпекових гарантій.

Візит португальського президента в Україну

Президент Португалії прибув до України 23 серпня. Це перший за 25 років візит португальського лідера до України. Під час свого візиту він відвідав деокуповані минулого року Ірпінь, Бучу, Мощун, до відбудови яких долучилася й Португалія.

Також португальський лідер взяв участь у саміті Кримської платформи.

Вас також можуть зацікавити новини: