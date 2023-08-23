19 винищувачів пообіцяла передати Данія, нагадав президент.

Президент Володимир Зеленський зізнався, що Україна розраховувала отримати від західних партнерів усього 12 американських винищувачів F-16, а домовитися вдалося про передачу значно більшої кількості літаків. Відповідну заяву глава держави зробив на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи 23 серпня.

"Щодо F-16 - головного літака нашого майбутнього флоту, є чітка домовленість з Данією, у нас буде 19 винищувачів, вони будуть йти різними етапами... Щодо ситуації з Нідерландами. Ми домовилися, що можемо розраховувати на 42 літаки, більше в них немає. З них на 18 ми будемо проходити навчання. Коли ми навчимось літати, ми зможемо отримати ці 18 літаків, - зазначив Зеленський. - В цілому це дуже серйозна кількість літаків. Скажу вам відверто, коли ми розмовляли з партнерами, то розраховували хоча б на 12 літаків".

Президент акцентував увагу на тому, що передача літаків залежитиме від підготовки пілотів та інфраструктури:

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"На жаль, це буде не швидко, і це залежить від нас, бо ми повинні надати своїх пілотів, фахівців, інженерів. Скажу вам так, пілотів обслуговують десятки фахівців. Тому нам важливо усіх хлопців відібрати, відправити, я вже не кажу про перекладачів і так далі. Крім того, нам треба підготувати інфраструктуру. Ви розумієте, що наша інфраструктура - не для F-16".

Також Зеленський повідомив про домовленості з Грецією щодо надання майданчика для тренування пілотів.

Винищувачі F-16 для України - що повідомлялося

Раніше повідомлялося, що Данія оголосила про плани надати Україні 19 винищувачів F-16 і разом з Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

До цього президент України Зеленський заявив про досягнуті домовленості з Нідерландами про надання Україні 42 літаків F-16.

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