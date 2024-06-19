Раніше українська сторона допускала їхнє розміщення за кордоном.

Винищувачі F-16, які ЗСУ отримають від США, розмістять на території України. Про це заявив помічник президента країни з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, раніше українська сторона допускала їхнє розміщення за кордоном.

"Двостороння угода про безпеку, підписана між США та Україною, підтвердила тезу про те, що ми хочемо допомогти Україні знайти ці винищувачі. Вони мають базуватися на Україні", - заявив Салліван під час інтерв'ю телекомпанії PBS.

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Винищувачі F-16 для України

Раніше прозвучала інформація, що з переданих західними партнерами F-16 базуватиметься за кордоном в центрах підготовки пілотів та авіаційного персоналу.

10 червня начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов пояснив, що закордонне базування потрібне для резерву на випадок несправності чи потреб и у технічному обслуговуванні літака. Такий крок дозволить зберегти більше F-16, оскільки українські аеродроми стануть пріоритетною ціллю для окупантів.

Раніше видання The Times повідомляло, що до кінця року Україна може опинитися в ситуації, коли її Повітряні сили матимуть більше F-16, ніж пілотів, які можуть ними керувати.

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