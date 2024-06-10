Одними літаками завоювати перевагу в повітрі буде важко, наголошує начальник авіації Командування Повітряних сил.

Для того, аби змінити ситуацію на полі бою та завоювати перевагу у повітрі, Україні недостатньо лише одних західних винищувачів F-16. Це повинен бути цілісний комплекс разом з використанням засобів РЕБ, систем ППО та інших засобів, пояснив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас Реалії.

"F-16 не є панацеєю і ми не носимо рожеві окуляри. Ми прекрасно розуміємо, що одним літаком завоювати перевагу в повітрі буде важко. Це буде комплекс, разом з використанням і засобів РЕБ, і радіотехнічних засобів виявлення. Можливо, це будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Такі перемовини теж ведуться і є обіцяючі плани", - розповідає бригадний генерал.

Водночас він наголосив на важливості якісних систем ППО, зокрема Patriot. За словами Голубцова, Україна зможе відігнати подалі від лінії бойового зіткнення ворожі літаки, які скидають КАБи, за декількох умов:

Відео дня

використання комплексу зброї: літаки, ППО, РЕби і тд;

обізнаність льотчиків в повітрі про наземну і повітряну обстановку завдяки військовій мережі обміну інформації Link 16, яка працює, фактично, у режимі реального часу;

обмін інформацією між наземними і повітряними пунктами.

"Якщо це все буде в комплексі і ми розберемося з літаками, які скидають КАБи я думаю, наступним етапом буде полювання за літаками прикриття, за Су-35. Якщо нам вдасться їх відігнати хоча б ще на 30-50 км подалі, це можна буде вважати вже моментом перелому і завоюванням, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі", - додав начальник авіації.

F-16 для України - новини

Раніше Сергій Голубцов розповів про озброєння, яке прийде разом з F-16. За його словами, західні винищувачі переобладнані для використання саме високоточної зброї підвищать ефективність і HARM, і JDAM, і загалом авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.

Він також додав, що наразі вже чотири країни підтвердили, що передадуть нам американські винищувачі F-16, однак не всі вони прийдуть в Україну. Частина з них буде зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: