The Times дізналося, скільки українських пілотів для F-16 можуть бути готові до кінця року.

США "навмисно затягують" навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року не встигнуть підготувати достатню їхню кількість, пише The Times.

За словами голови спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександри Устінової, затримка означає, що до кінця року в Україні, ймовірно, буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16.

"Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів", - додала вона.

Відео дня

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Очікується, що перші винищувачі прибудуть наприкінці цього року.

Однак, за словами Устінової, поки що тільки вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять - на авіабазі в Данії. Третя програма підготовки в Румунії ще не почалася. За словами Устинової, Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, але його прохання було відхилено.

Вашингтон заявив Києву, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними. Офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів, заявляючи, що "прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний".

Устинова назвала подібні твердження "сміховинними".

"Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову", - сказала вона.

Підготовка українських пілотів на F-16

Як писало Politico, Україна вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16. Зазначається, що в Україні заявляють про 30 пілотів, які можуть негайно розпочати навчання у США. Однак адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які відбуваються в Аризоні, не вистачає місць, щоб прийняти понад 12 пілотів одночасно.

Видання Le Monde повідомило, що ВКС Франції взяли на себе зобов'язання підготувати 26 українців до польотів на F-16 протягом двох років. Наразі підготовку у Франції проходять десять українських пілотів. Вони проходять навчання на літаках Alphajets, які оснащені панеллю приладів, схожою на панель F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: