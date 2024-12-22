У Міноборони зазначили, що з початку СЗЧ виплат грошового забезпечення та забезпечення речовим майном немає.

Військовослужбовці, які добровільно повернулись до служби ізсамовільного залишення частини (СЗЧ), отримуватимуть ті ж виплати та забезпечення.

Про це заявив Начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко. Він зауважив, що поновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відбувається після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", - деталізував він.

Відео дня

Кузьменко підкреслив, що з початку СЗЧ до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплат грошового забезпечення та забезпечення речовим майном немає.

Проблема СЗЧ в Україні

В Україні прийнято закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини. Ним передбачається поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соцгарантій у разі добровільного повернення військового із СЗЧ.

Журналісти Associated Press у листопаді повідомляли, що реальна кількість дезертирів в українській армії може сягати 200 тис.

Вас також можуть зацікавити новини: