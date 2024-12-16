Аналітики зауважили, що в опублікованих даних західне видання без пояснень об'єднало справи про дезертирство та самовільне залишення частини.

Видання Financial Times з посиланням на дані Офісу генпрокурора, оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за 10 місяців в Україні зафіксували 60 тис. дезертирів. Однак, за підрахунками сервісу Опендатабот, кількість справ, відкритих за ст. 408 Кримінального кодексу, насправді майже втричі менша.

Аналітики Опендатабот зауважили, що в опублікованих даних західне видання без пояснень об'єднало справи про дезертирство (ст. 408 Кримінального кодексу) та самовільне залишення частини (ст. 407 Кримінального кодексу).

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За інформацією Опендатабот, насправді протягом десяти місяців цього року в Україні було відкрито 19 922 кримінальні провадження щодо дезертирства. Кількість таких випадків значно зросла порівняно з минулим роком - у 3,7 раза, але підозри вручено лише у 3% справ, а до розгляду в суді дійшло лише 1,3%.

Як пояснили в Опендатабот, протягом цього року в Україні відкрито 41 950 кримінальних проваджень за статтею про самовільне залишення частини, що вдвічі перевищує кількість справ за дезертирство. Порівняно з минулим роком кількість таких справ зросла у 3,3 раза. Розслідування за ст. 407 проводяться ефективніше: підозри оголошені у 13% справ, а до суду дійшло 7%.

Аналітики визнали, що додавання цих двох показників може скласти в сумі те число, яке навело Financial Times. Однак, на думку юристів, це є грубою помилкою, оскільки дезертирство, на відміну від СЗЧ, означає, що військовий не збирається повертатись на службу.

Дезертирство, на відміну від СЗЧ, є особливо тяжким військовим злочином та карається позбавленням волі до 12 років.

СЗЧ і дезертирство в Україні

Закон про повернення з самовільного залишення частини не зможе вирішити цю проблему, заявили у Третій окремій штурмовій бригаді. Заступник командира бригади Максим Жорін зазначив, що хочеться сподіватись, що є "розуміння - закон про повернення СЗЧ не є рішенням проблеми СЗЧ".

Він зазначив, що коли пишуть про кількість тих, хто уже повернувся зараз до війська, то враховують цифри нових СЗЧ, що вирішили скористатись такою можливістю саме завдяки цьому закону.

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