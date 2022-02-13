Вирішальні дні зимової війни

Коли замовкає дипломатія, починають говорити гармати. Здається, у Білому домі зрозуміли, що аргументи у перемовах з Кремлем вичерпано. І, проаналізувавши дані розвідки, увімкнули зворотний відлік до російського вторгнення в Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, зокрема, заявив, що воно "може початися під час Олімпіади, попри всі припущення, що воно почнеться після Олімпіади".

"Всі американці, які перебувають в Україні, мають залишити країну у найближчі 24 або 48 годин", - сказав він.

За спостереженнями ТСН.Тижня, спецслужби США терміново попередили союзників по НАТО, що атака Росії на Україну може розпочатися у середу, 16 лютого. Про це повідомляють німецькі журналісти з видання "Шпігель", посилаючись на ЦРУ. Агентство Блумберг, цитуючи анонімних американських чиновників, називає більш ранню дату - 15 лютого. Післязавтра.

"Якщо Росія вторнеться до України, то все почнеться, найімовірніше, з повітряних бомбардувань та ракетних атак, які будуть вбивати цивільних, не розбираючи їхньої національності. Наземне вторгнення буде включати застосування масивних сил практично без попередження", - сказав Джейк Салліван.

Державний департамент США, як відомо ТСН.Тижню, наказав виїхати з посольства Сполучених Штатів у Києві всім дипломатам, які не обіймають критично важливих посад. В посольстві Великої Британії співробітники пакують речі та виїжджають з території дипустанови. Прапори над входом до посольства — зняті. Посольство Канади в Україні тимчасово переїжджає з Києва до Львова. Те саме робить і посольство Австралії. Посольство Ізраїлю встигло перед шабатом оголосити про евакуацію дипломатів та їхніх сімей…

Десятки інших країн переконують своїх громадян негайно покинути Україну.

"Ми вирішили закликати всіх італійців в Україні повернутися додому комерційними рейсами і скасувати всі подорожі до України", - заявив міністр закордонних справ Італії Луіджі ді Майо.

"Ми чітко сказали, що всі американці, які залишаються в Україні, мають виїхати зараз", - повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Напередодні ТСН.Тиждень слідкував, як світові лідери відкритим текстом переконували російську еліту не робити дурниць і не атакувати Україну. До Москви завітали аж два британські міністри — закордонних справ та оборони. На заклики до деескалації російський міністр починає відверто клеїти дурня.

"Не зовсім розуміємо причини цієї напруженості, але, тим не менш, вона існує", - каже Сергій Шойгу.

Напруження відчувається навіть у дипломатичних скандалах. Президент Франції Еммануель Макрон, а ще більше його перекладач, явно недооцінили цинічної ескапади Путіна, який шокував світ цитатою з похабної російської частушки.

Жарт про зґвалтування від першої особи Росії красномовно продемонстрував, з ким має справу цивілізований світ. Та головне, Захід раптом усвідомив, що терпіти це - йому несила.

"Якщо Росія буде настільки божевільною, що зробить катастрофічну помилку і вторгнеться у будь-яку частину України, українська армія, у якій двісті п’ятдесят тисяч бійців, буде битися. І буде бійня. Це буде катастрофа для Росії, якщо вона вторгнеться", - зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

План вторгнення вже на столі у Путіна, переконані як в американській, так і у європейських розвідках. І тут же, Захід оприлюднює свою детальну обізнаність з ним, що виглядає як ляпас усій кремлівській секретності. Це, ймовірно, стане додатковим стримувальним фактором для Путінських яструбів.

ТСН.Тиждень дізнався, що кажуть про дев’ять можливих варіантів військового нападу. Два найбільш масштабні сценарії передбачають одночасний рух з кількох сторін у східній частині України, щоби оточити найбільш боєздатні українські сили в так званому "котлі". Вторгнення росіяни планують розпочати з нічного обстрілу артилерією та балістичними ракетами середньої дальності.

Інший варіант наступу - удар з півночі, з боку Білорусі, куди під приводом спільних навчань Росія нагнала рекордну кількість солдатів та техніки. За цим сценарієм російські війська мають захопити Київ упродовж двох діб. Ну, а відповідальних за провокацію, яка стане приводом для війни, білоруський керманич уже призначив.

"Якщо божевільні якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни", - сказав Олександр Лукашенко.

ТСН.Тиждень вирушив вздовж білоруського кордону. Найближчий табір російських військ, які тренуються разом з білорусами, зовсім поруч. То до чого ж насправді готується гібридна армія?

"Ця ділянка кордону вважається ймовірним місцем прориву, якщо, під прикриттям навчань, Кремль все ж таки наважиться дати команду "На Київ". Але хочу заспокоїти. Зараз, звідси, з висоти, ми поки що не бачимо ознак того, що учбова війна перетворюється на справжню", - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко під час обльоту прикордонних територій.

На навчання "Союзна рішучість – 2022" Росія зібрала понад тридцять тисяч військових. Угруповання підсилене комплексами ППО С-400, які можуть збивати літаки над Києвом просто з білоруської території.

Загалом Україну оточує більш як сто тридцять тисяч російських солдатів разом із технікою. Всі це, за задумом Кремля, має налякати і переконати світ виконувати божевільні умови. Втім, погода наче глузує з агресора. Небачене у лютому потепління вже зупинило російські танки. Без жодного пострілу.

ТСН.Тиждень разом з усіма українцями бачив кадри, які оприлюднила волонтерська спільнота "Інформнапалм". На відео ворожа бронетехніка застрягла у багнюці поруч з Україною, на навчаннях у Ростовській області. Екскаватор, який марно намагається викопати безпорадні російські панцерники, видовище досить показове.

"Звісно, Україна навряд чи зможе відповісти чимось серйозним на ракетні або авіаційні удари, але за ними змушена буде піти піхота. І я, чесно кажучи, не уявляю як. Бо ліворуч і праворуч від цього асфальту суцільні ліси та болота. І, я думаю, солдати, там, на білоруських полігонах, прекрасно усвідомлюють: якщо Кремль все ж таки змусить їх перетнути цю лінію, це для них буде квиток в один кінець", - каже Андрій Цаплієнко.

Прикордонна розвідка уважно моніторить дії росіян. Російсько-білоруські навчання тривають так близько, що тут, по цей бік кордону, можна навіть почути відлуння артилерійських канонад.

"Російські збройні формування знаходяться в близькості від кордону на відстані до 50 кілометрів", - розповідає ТСН.Тижню комендант прикордонної комендатури швидкого реагування, полковник Руслан Ставицький.

"Ми бачимо постійне пересування російських військ… Пересування важкого озброєння, техніки, літаків, а також великої кількості особового складу", - додає начальник прикордонного загону Антон Квятковський.

Проте, ознак підготовки до прориву кордону прикордонники не бачать.

"Поки що ми цього не бачимо, працює прикордонна розвідка, на даний час ми таких фактів не маємо", - каже ТСН.Тижню Квятковський.

На півдні України ситуація виглядає більш тривожною. Росія перекидає в Чорне море великі десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів. На борту цих кораблів, за даними аналітиків Міноборони України, може бути близько тисячі морських піхотинців та ста одиниць бронетехніки. Іншими словами, повноцінна батальйонно-тактична група, яка здатна десантуватися в прибережній зоні та захопити плацдарм для подальшого вторгнення.

Кораблі Чорноморського флоту спроможні дістати своїми ракетами цілі в Одесі, навіть не виходячи з Севастополя. Але врешті далі йти доведеться суходолом, і те, що легкої екскурсії не вийде, в Кремлі добре усвідомлюють. Тому МЗС Росії оголошує свій черговий ультиматум. Вимагає, аби українці віддали назад тисячі тонн оборонного озброєння, яке отримали за останній місяць від союзників.

"Припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти всі раніше поставлені Києву озброєння за межі української території", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Цього разу ультиматум Путіна - сигнал для наших партнерів, що, хоча б у цьому, вони зробили все вчасно і правильно. І тонни наданої за останній місяць військової допомоги загальмували чергову спробу Кремля знищити Україну. Та і тисячі українців, що, замість сірників і солі, купують набої і записуються до територіальної оборони, не додають натхнення російським солдатам, які навряд чи готові вмирати за Путіна на чужій землі.