Росія зосередила біля кордонів з Україно понад 100 тисяч військ і перекидає солдатів й техніку дотепер.

Колона російських танків на шляху до Ростова застрягла у багнюці.

Відео у TikTok опублікував користувач під ніком Александр 61.

На опублікованих кадрах очевидця видно, як танки росіян буксують посеред поля, проте марно. Багнюка фактично заблокувала рух всієї колони.

На підмогу росіянам вивели екскаватор, який на момент зйомок перекидав землю на полі. Тим часом солдати, байдикуючи, стояли біля танків.

Автор ролика не вказує, де сталась пригода. Однак, як стверджують користувачі соцмережі, відео записали у Ростовській області, коли війська рухалися в бік Ростова.

"Кажуть, танки не буксують і не застрягають, б****. Трохи недоїхали. Ось це так", - висловився на камеру чоловік, оцінюючи масштаби події.

Концентрація військ РФ біля України

Росія зосередила біля кордонів з Україно понад 100 тисяч військ і перекидає солдатів й техніку дотепер.

Частину сил РФ переміщує під приводом "союзних" навчань у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.

Міжнародна спільнота побоюється, що Москва може вторгнутися в Україну. У зв’язку з цим ЄС спільно зі США і Британією працюють над інструментами стримування апетитів Росії.

Погрожуючи ескалацією, Кремль вимагає від Заходу "гарантій" невступу України до НАТО, проте всі попередні зустрічі російських представників з членами Альянсу й Вашингтону закінчувалися провалом для РФ.

Крім того, Кремль намагається схилити Київ до прямих переговорів з бойовиками "ЛДНР", маскуючи це під "виконання Мінських угод".

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