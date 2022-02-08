Він заявив, що Україна повинні виконувати Мінські угоди.

Президент Росії Володимир Путін процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди.

Про це він заявив під час прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!"- сказав Путін.

За його словами, влада України повинна "безпосередньо розмовляти з "представниками Донбасу", тому що "інакше працювати неможливо".

Читайте такожАгресія РФ проти України та "Північний потік-2": про що говорили Байден та ШольцРаніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що будь-які пропозиції щодо виконання Мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.

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