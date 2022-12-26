Одесити знайшли аварійну воду для матросів російського флагмана.

На узбережжі Одеси знайшли речі з крейсера "Москва", який українські воїни затопили у квітні цього року.

Як повідомляє одеське видання "Думская", на узбережжі знайшли пакети аварійної питної води для екіпажу російського флагмана.

"Москва" передала вітання із дна. Одесити знайшли сьогодні на пляжі на 8 фонтану ось такі пакети", - зазначає видання, іронічно додавши, що план флоту РФ "полягав у тому, щоб засмічити нам пляжі та море".

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"Москва", російський гвардійський ракетний крейсер, що входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів, був флагманом Чорноморського флоту ВМФ Росії.

За даними українського військового командування, в результаті атаки ракет "Нептун" 13 квітня корабель отримав пошкодження, загорівся, перекинувся і згодом затонув.

Міноборони РФ стверджувало, що на кораблі нібито сталася детонація боєприпасів, а затонув він при буксируванні. Також заявляли, що нібито екіпаж "Москви" був повністю евакуйований. Але незабаром почали з'являтися повідомлення родичів моряків, які служили на кораблі, про їхнє зникнення.

У вересні в Чорному морі виловили рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого корабля "Москва". Знахідка показала, що російські моряки, ймовірно, намагалися врятуватися на пошкодженому плоту. Для цього російські моряки зняли з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) і прикріпили їх до паркану – щоб зберегти плавучість плоту.

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