Прикордонникам Одещини передали рятувальний пліт із знищеного Збройними силам України флагмана ВМС РФ "Москва".

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого корабля "Москва" виловив в Чорному морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торговельного судна.

Відео дня

"Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря", - повідомили прикордонники.

В повідомленні йдеться, що на плоту був також водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери.

"Знахідку капітан судна вирішив передати прикордонникам Ізмаїльського загону (Одеська обл.), боєць якого зі Зміїного послав крейсер "Москва" відомим курсом", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ вважають, що ця знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва. Справа в тому, що пліт, імовірно, був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість.

"Слід нагадати, що в час, коли крейсер "Москва" демонстрував негативне спливання, на морі був шторм. Загарбників, певно, також не мотивував і напис на дірявому плоту: "Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту". Це ще одне красномовне свідчення, що не можна вірити тому, що проголошує російське військове командування", - зазначили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

Вас також можуть зацікавити новини: