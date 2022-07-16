У місті вирує пожежа, рятувальники працюють.

В Одесі російська ракета влучила в цивільний об'єкт.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, в командуванні підтвердили, що російські окупанти нанесли по місту ракетний удар.

"Так. Є влучання в цивільний об'єкт. Поки інформації про постраждалих нема. Вирує пожежа. Працюють рятувальники", - повідомили в командуванні.

Як писав УНІАН, незадовго до того, що сталося, була оголошена повітряна тривога. Після вибуху, на місці удару ракети, почалася пожежа, у небо піднявся чорний стовп диму.

Місцева влада закликала містян не публікувати в соцмережах фото і відео "прильотів".

Як повідомляв УНІАН, раніше, 11 липня, окупанти з акваторії Чорного моря з літаків випустили 7 ракет по Одещині. Одна з них потрапила до приватного будинку в одному з прибережних селищ, також було отримано інформацію про пошкодження портової інфраструктури.

Як повідомили у прокуратурі, на Одещині внаслідок ракетного обстрілу значні руйнування фіксують в курортному селищі та на складі Білгород-Дністровського порту.

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