Петреус додав, що все, що росіяни робили від самого початку вторгнення в Україну, чітко порушує Женевську конвенцію.

Війна РФ проти України показала суттєву відмінність у підходах двох сторін до бойових дій. Україна дотримується законів сухопутної війни та Женевської конвенції, тоді як РФ чітко її порушує, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Петреус.

"Що відрізняє Україну від Росії, це те, що Україна переслідує законні військові цілі відповідно до законів сухопутної війни і Женевської конвенції. Росія ж без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по службах швидкого реагування тощо", – зазначив він в інтерв'ю "24 каналу".

Петреус додав, що все, що росіяни робили від самого початку вторгнення в Україну, чітко порушує Женевську конвенцію.

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"Маю на увазі, що будь-хто, хто перебуває в Києві, має поїхати в Бучу і почути, що дійсно там відбувалося. Це дає підстави припустити, що росіяни мають культуру вчинення воєнних злочинів, а не культуру, яка намагається дотримуватися правил Женевської конвенції", – продовжив екс-директор ЦРУ.

Петреус нагадав, що йому випала можливість командувати двома війнами, п'ять разів він командував бойовими частинами. Тоді були допущені помилки, гинули місцеві жителі, але тоді його сили намагалися дотримуватися Женевської конвенції та законів ведення сухопутної війни.

"Мені здається, що Росія намагається не звертати уваги на правила і впевнена, що ураженню повинні підлягати не тільки об'єкти, які є законними військовими цілями", – додав він.

Війна в Україні: важливі новини

Президент Чехії Петр Павел вважає, що українцям і прихильникам України доведеться змиритися з тим, що Росія за підсумками війни збереже контроль над окупованими територіями – принаймні тимчасово. При цьому він не виключає, що така окупація може тривати роками.

Тим часом Bloomberg пише, що Росія різко збільшить витрати на війну наступного року. Згідно з проектом бюджету країни-агресора, Кремль планує витратити 6% ВВП на спроби знищити Україну.

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