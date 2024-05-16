Поблизу Сумської області ворог нарощує сили.

Росія продовжує посилювати тиск на українських захисників на сході. Україна готується до великого на ступу окупаційних військ найближчими тижнями.

Про це пише Reuters. Зазначається, що після повідомлень про бої в північних районах прикордонного міста Вовчанськ, розташованого приблизно за 45 км від Харкова, український Генеральний штаб заявив, що Сили оборони розпочали контратаку, щоб завдати удару у відповідь по загарбниках.

В Україні попереджають, що Росія, можливо, готується до великого наступу в найближчі тижні. Поблизу Сумської області ворог нарощує сили.

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Аналітик із Black Bird Group Пасі Паройнен сказав Reuters, що наступ РФ на Харківщині виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви Києва перед початком основного літнього наступу.

"Якщо Україна перерозподілить сили в Харкові та Сумах, вона зможе зберегти частину території, можливо, запобігти артилерійському обстрілу мирних жителів Харкова, можливо, навіть відтіснити противника до кордону. Але це може коштувати їм війни, якщо резерви не будуть доступні для реагування на кризи під час літнього наступу Росії", – підкреслив він.

Війна в Україні: важливі новини

Силам оборони вдалося додати впевненості в районі Вовчанська Харківської області, заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що РФ намагається розширити війну.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що українські військові зупинили активне просування загарбників на півночі Харківщини. За його словами, у міській забудові Вовчанська тривають бої. Також противник намагається зайняти нові позиції на північ від селища Липці, але безуспішно.

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