Сьогодні був поранений керівник адміністрації Вовчанська.

Силам оборони вдалося додати впевненості в районі Вовчанська Харківської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів у Telegram, що провів у Харкові засідання Ставки, на якому були присутні Головнокомандувач ЗСУ, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки – ГУР, Служба зовнішньої розвідки, СБУ, Державна прикордонна служба, МВС, та керівники Харківської області.

"Детально – щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, наших позицій, потреб підрозділів, які захищають наші позиції. Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", – сказав Зеленський.

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Він також додав, що провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском стосовно передачі Україні додаткових систем ППО. За словами президента, влада наразі працює над забезпеченням Харківщини, Донеччини, Сумщині та інших регіонів новими системами протиповітряної оборони.

"Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний. Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів готуємось", – додав Зеленський.

Зокрема, за словами президента, найбільша кількість зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками відбувається в Донецькій області - на Покровському та Краматорському напрямках.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні в Харківській ОВА повідомили, що Силам оборони вдалося зупинити активне просування загарбників на півночі Харківщини, але важкі бої тривають.

За словами Зеленського, Російська Федерація обрала газову інфраструктуру на заході України своєю ціллю. Президент також наголосив, що терор у цьому регіоні ставить під небезпеку всю Європу.

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