На деяких позиціях Сили оборони змогли потіснити ворога.

Сили оборони зупинили активне просування загарбників на півночі Харківщини, але важкі бої тривають. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога територією Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути вигідніше становище", - сказав очільник ОВА.

За його словами, зараз у Вовчанську продовжуються бойові дії в міській забудові. На іншому фланзі свого наступу противник намагається зайняти нові позиції на північ від селища Липці, але безуспішно.

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"Ворог вимушений підтягувати резерви, щоб не згаснув його наступальний потенціал по нашому напрямку, – повідомив очільник ОВА.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, видання Der Spiegel проаналізувало причини, через які Україні не вдалося запобігти просуванню РФ на Харківщини. Загалом названо три ключові проблеми: брак зброї, дефіцит солдатів та відсутність оборонних укріплень біля кордону.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова заявив, що Україна не може дозволити собі втратити це місто. Він наголосив, що серед причин поточної ситуації – брак зброї у ЗСУ.

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