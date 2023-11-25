Водночас невідомо, чи протягне стільки російська економіка, адже поставивши країну на військові рейки, керівництво РФ фактично руйнує її економіку в цілому.

Росія готується вести затяжну війну ще 2-3 чи навіть до 10-15 років. Президент РФ Володимир Путін хоче розділити Україну за "корейським сценарієм".

"Вона (Росія, - УНІАН) просто продовжуватиме бити по Україні, поки та не зламається. Вони розраховують на те, що Захід рано чи пізно не витримає і тоді відбудеться щось на кшталт "корейського сценарію". Конфлікт заморозять, створять кордон, який розділятиме Східну Україну, або Новоросію, та Україну - ось чого вони прагнуть і на що сподіваються", - розповів в інтерв'ю в ефірі "Еспресо" британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант

За його словами, мобілізація у РФ проходить поволі, щоб не створювати хаос у Москві та Санкт-Петербурзі. На решті території країни цей процес триває постійно. Крім того, покращується здатність доставляти зброю на лінію фронту. Грант додав, що росіяни доволі успішно виготовляють засоби радіоелектронної боротьби, про що рік тому могли тільки мріяти. Однак водночас країна-агресорка наближається до перехрестя, де з одного боку зростає оборонка, а з іншого - падає економіка.

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"У певному сенсі добре, що в російському генштабі перебувають не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії на межі колапсу, тому що вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо уже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно мають бути близькі до колапсу", - пояснив експерт.

Також, на думку Гранта, Китай, схоже, може дещо відступити від Росії. Зокрема, з останніх розмов здається, що китайці усвідомлюють, що їхнє майбутнє пов'язане з економікою Заходу, але не РФ.

"Немає такої економіки Росії, яка допомогла б Китаю. Якщо Китай покладатиметься на Росію, він вилетить у трубу. Китайці покладаються на Європейський Союз та США, і саме там їхні гроші, інвестиції та ринки. Китай не може вижити без ринків Європейського Союзу та США.Точно знайдуться люди, які скажуть про це китайському уряду: "Гей, гей, зупиніться, ви занадто далеко зайшли. А що ми отримуємо від Росії? Старе військове обладнання? Ні, дякую, нам такого не треба". Отже, відбуваються речі, які в довгостроковій перспективі можуть спрацювати проти Росії", - підсумував британський військовий.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, російські загарбники вели наступальні і штурмові дії на кількох напрямках, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби, 24 листопада, відбулося 74 бойових зіткнення.

При цьому втрати Росії у війні проти України досягли вже 323 760 осіб.

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