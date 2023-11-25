Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Російські загарбники вели наступальні і штурмові дії на кількох напрямках, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби, 24 листопада, відбулося 74 бойових зіткнення.

Зокрема, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, де завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Тим часом на Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, там наші військові відбили 15 атак.

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, залучаючи до цього авіацію. Утім, наші захисники тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. "Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак", - зазначили в Генштабі.

Авіацію російські загарбники залучали до штурмових дій і на Мар’їнському напрямку. Там Силами оборони відбито 10 атак. Водночас на Шахтарському напрямку минулої доби противник наступальних і штурмових дій не проводив.

А на Запорізькому напрямку окупанти 7 разів намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області, однак всі спроби були безуспішними.

Своєю чергою, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, і виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах російських окупантів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Тим часом, бійці ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та логістичний центр ворога.

Також у Генштабі повідомили, що упродовж доби, що минула, українські захисники ліквідували ще 860 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати росіян з початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну зросли до 323760 осіб.

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