ЗСУ ліквідували майже 900 загарбників та десятки одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 25 листопада втрати Росії у війні проти України досягли вже 323 760 осіб.

Як повідомляє Генштаб, минулої доби наші захисники та захисниці ліквідували ще 860 ворогів.

Крім того, Збройні сили України знищили багато ворожої техніки:

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танків ‒ 5502 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7);

артилерійських систем – 7851 (+18);

РСЗВ – 905 (+1);

засоби ППО ‒ 596 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8);

крилаті ракети ‒ 1565 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29);

спеціальна техніка ‒ 1112 (+4).

Водночас кількість знищених літаків (323); гелікоптерів (324); підводних човнів (1); кораблів та катерів (22) не змінилась.

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Як повідомляв Генштаб, минулої доби бійці ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та логістичний центр ворога. Також ЗСУ атакували пункти управління та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Збройні сили України продовжили бойові дії на лівому березі річки Дніпро 23 та 24 листопада. Наші захисники та окупанти мають деякі успіхи в районі села Кринки Херсонської області.

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