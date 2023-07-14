На Донбасі було багато боїв, зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські загарбники марно намагаються наступати, тривають важкі бої.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у п'ятницю, 14 липня. У Генштабі зазначили, що упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли низку населених пунктів Харківської області.

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В Генштабі повідомили, що ворог на Лиманському напрямку марно вів наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Під щільним вогнем авіації та артилерії окупантів на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог марно намагався наступати у районі Первомайського. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. На Шахтарському напрямку противник вів наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області, але не мав успіхів.

Як триває контрнаступ ЗСУ 2023 зараз

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

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Як повідомляв УНІАН, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN визнав, що контрнаступ іде повільно, але успішно. Він зазначив, що росіяни досить потужно підготувалися до українського контрнаступу. Також проблемою залишаються мінні поля, а українські засоби розмінування нерідко стають цілями для російських обстрілів.

Директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що український контрнаступ проходить послідовно. США хотіли б швидшого просування ЗСУ, але все одно задоволені діями захисників нашої держави.

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