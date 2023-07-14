ЗСУ тримають противника на відстані витягнутої руки, пояснив Тарнавський нинішній стан боїв з окупантами.

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але, за словами командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, успішно.

В інтерв'ю CNN Тарнавський визнав поки скромні успіхи операції ЗСУ, особливо на півдні. Передбачалося, що контрнаступ "повинен бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, оволодінням деякими рубежами, деякими об'єктами, об'єктами нападу і в результаті досягненням будь-якої мети".

"Успішно, але не так, як хотілося б кожному з нас", - сказав Тарнавський.

Причина таких темпів - це те, що, додав Тарнавський, "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події".

Проблемою залишаються мінні поля, а українські засоби розмінування нерідко стають цілями для російських обстрілів.

"Вони провели дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних загороджень, фугасних боєголовок і прямою постановкою потужних фугасів, які зараз знаходяться в районах проходу техніки та особового складу", - пояснив генерал.

У матеріалі йдеться, що просування українських сил на півдні займає центральне місце у планах Києва. Тут ЗСУ довелося почати ведення боїв з розумом, принаймні, у короткостроковій перспективі, заощаджуючи артснаряди.

Тарнавський використовує метафору поточного стану бою: "Це як у боксі: ми тримаємо супротивника на відстані витягнутої руки. Ми не дозволяємо їм наблизитися. Чому? Тому що ближній бій - це зовсім інше. Так що на далеких дистанціях ми ефективно перемагаємо (їх)".

Контрнаступ ЗСУ - головне

ЗСУ пішли в контрнаступ на початку червня. Відтоді українські військові домоглися деяких результатів у Донецькій та Запорізькій областях. Наприклад, протягом 13 липня ЗСУ мали успіхи на напрямку Біла Гора-Андріївка, закріплюються на досягнутих рубежах.

А на Мелітопольському напрямку за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 1,7 км.і продовжують вести наступальні дії. Таким чином, Нацгвардія готує грунт для розширення наступу під Авдіївкою.

Багато західних експертів і військових відверто розчаровані першим місяцем українського наступу, бо очікували блискавичних результатів. На ці та інші схожі заяви Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів закликом не робити з війни "шоу", а допомагати зброєю.

Через мінні огорожі і те, що нерішучість Заходу з надання Україні далекобійного озброєння і танків дала можливість росіянам протягом великого часу добре окопатися, бійці ЗСУ часто просуваються вперед ціною власного життя.

Крім того, експерти і військові неодноразово наполягали, що без ефективної підтримки з повітря українські війська, вже оснащені західними БМП і танками, все ще залишаються вразливими для противника.

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