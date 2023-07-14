США будуть підтримувати Україну незалежно від ситуації на полі бою.

Директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що контрнаступ українських Сил оборони проходить послідовно.

Як повідомляє офіційний сайт Пентагону, США хотіли би швидшого просування ЗСУ, але все одно задоволені діями захисників України.

"Вони використовують нове обладнання і роблять це, зазнаючи обстрілів і бомбардувань, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони набирають сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день, вони роблять це з великими витратами сил", – сказав представник Міноборони США.

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За його словами, на полі бою українські бійці працюють у чудовій послідовності.

"Це важкі бойові дії, вони ведуться у важкодоступній місцевості, під обстрілами, і, якщо врахувати все це, то це просто вражає", – додав він.

Військова підтримка США для України

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, зазначав український генерал.

Палата представників Конгресу США відхилила поправки до оборонного бюджету на 2024 рік, що передбачали припинення або обмеження військової допомоги Україні.

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