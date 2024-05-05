По усьому фронту за останню добу було 95 боєзіткнень з Росією.

Минулої доби, в очікуванні святого дня Великодня, "православна" Росія найбільше атакувала на Авдіївському та Новопавлівському напрямках - там відбулось 35 боєзіткнень (з загалом 95 на всьому фронті).

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там уточнили ситуацію:

"Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень… На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ". Відео дня

За даними Генштабу, також "гаряче" вчора було на Куп’янському напрямку - нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області, а також на Бахмутському - оборонці відбили 12 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

Крім того, на Лиманському напрямку відбито 9 атак в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ", - зазначають у Генштабі.

Загалом за минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Втрати Росії - "великодня" статистика від Генштабу

За добу 4 травня втрати російських окупантів в Україні в живій силі зросли на 860 осіб і тепер становлять понад 474 тисяч осіб. Про такі "великодні" втрати ворога відзвітував Генштаб ЗСУ цим ранком.

Зазначалося, що Росія також втратила напередодні свята літак, до 30 одиниць бронетехніки, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, чотири одиниці спеціальної техніки та 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, ліквідовано 25 дронів РФ оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: