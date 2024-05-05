Ліквідовано, зокрема, ще 18 ворожих бойових броньованих машин.

Упродовж доби загальні втрати Росії в Україні зросли на 860 супротивників й тепер становлять 474 260 осіб.

Росія також втратила один літак й чимало бронетехніки - 9 танків і 18 бойових броньованих машин, повідомив "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Росіяни також залишилися без 21 артилерійської системи, 1 реактивної системи залпового вогню, двох засобів протиповітряної оборони, чотирьох одиниць спеціальної техніки та 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, ліквідовано одну крилату ракету та 25 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

Відео дня

Триває війна в Україні - новини, які сьогодні варто прочитати

Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед, у тому числі на частині Донбасу, отримують від Сил оборони України гідну відсіч й зазнають серйозних втрат у техніці та особового складу. Нагадаємо, втрати ворога на 4 травня 2024 року становили приблизно 473 400 супротивників.

За відомостями американського Інституту вивчення війни (ISW), у ніч на 4 травня загарбники значно просунулися на північний захід від Авдіївки біля Архангельського. На думку аналітиків, це могла трапитися після цього, як українська сторона вирішила відійти з цього району 3 числа.

Вас також можуть зацікавити новини: