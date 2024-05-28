За словами президента, передовсім йдеться про необхідність участі якомога більшої кількості лідерів різних країн світу у Саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна не повинна тривати десятиліттями, і тому, лідери інших країн обовязково повинні взяти участь у Глобальному Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Глава держави розповів, що Україні важливо отримувати зброю від країн-партнерів, аби не дати Росії окупувати і зруйнувати вщент державу.

"Паралельно треба йти дипломатичним шляхом для того, аби війна не йшла десятиріччями. Ось, що ми хочемо. Дипломатичний шлях - ми запропонували саміт миру", - сказав Зеленський.

Відео дня

Глава держави нагадав, що з Харкова записав відео, коли побачив на власні очі результати російських ударів по місту і цивільним об'єктам.

"Ми звертаємось до лідерів світу: якщо ти хочеш мир, то давайте зустрічатися на майданчику Саміту миру. Абсолютно справедливо, що цей майданчик готуємо ми разом з іншими партнерами, бо війна у нас, і ініціатива повинна бути у нас. Ми є жертва, на нас напали, нас вбивають", - сказав Зеленський.

Він закликав не шукати альтернативи і йти цим шляхом.

"Якщо є альтернативні думки - будь-ласка приїжджайте лідери на саміт. У нас відкритий мікрофон. Ми захищаємо не просто так цінності демократії і свободи. Ми такі й є, і тому, будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку, пропонувати свої пропозиції щодо дипломатичного вирішення закінчення війни. У цьому зв'язку, президент додав, що звертався до лідерів США, Китаю та інших лідерів, що ті взяли участь у Сміті Миру у Швейцарії", - додав президент

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

Євросоюз планує після Саміту миру в Швейцарії провести конференцію з Росією, пише Bloomberg. Повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС обговорять, як знайти "рятівний результат" для українського Саміту миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

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