Україні важливе розв'язання питань щодо ядерної та продовольчої безпеки й обмін полоненими.

Для України важливе на саміті миру вирішення трьох головних проблем. Москва намагається через свої канали зірвати проведення саміту.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам Центральної Азії заявив, що на саміт Україна виносить 3 пункти з 10, які об'єднують усі країни. Він сказав, що перший пункт це ядерна енергетична безпека.

"У нас окупована АЕС (йдеться про Запорізьку АЕС - УНІАН), шість блоків. Не раз говорив про те, що це може бути шість Чорнобилів. Український менеджмент і технарі там працюють, а керують усім росіяни. Діти цих працівників станції зараз у Росії, вони заручники. Вони їх не випустять. Тому там наші люди, як раби на галерах пашуть", - розповів Зеленський.

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При цьому він підкреслив, що в Україні 15 блоків на АЕС і це серйозний виклик через ракетні удари Росії.

За його словами, пункт номер два - продовольча безпека, у якій зацікавлені всі країни. Президент України повідомив, що третій - гуманітарний пункт, який буде розглянуто на саміті, і це обмін полоненими - всіх на всіх. За його словами, також мають бути повернуті діти, яких Росія силою вивезла на свою територію.

"Ми його назвали інавгураційний саміт, але ми хочемо не просто привітатися, а ми хочемо мати хоча б три пункти, щоб рухатися вперед", - вказав Зеленський.

Президент України сказав, що Росія робить усе для того, щоб зірвати саміт.

"Ми знаємо кого вони просять, з якими країнами зустрічаються, їхні діалоги з Китаєм. Загалом, дурнів немає і розвідки теж є", - зазначив глава держави.

При цьому додав, що Росія це "совок", який "не здатний прибрати сміття у своєму домі, а лізе в чужий дім". За його словами, саміт буде проведено, незважаючи на дії Росії.

Саміт миру у Швейцарії - головні новини

Швейцарія, яка буде господинею саміту миру, сподівається прийняти представників понад 120 країн світу. Глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, відбудеться 15-16 червня.

Федеральна президентка Швейцарії Віола Амхерд сказала, що її країна провела переговори з країнами-членами G7, ЄС і представниками Глобального Півдня, такими як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія і Саудівська Аравія. За її словами, наразі є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу.

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