Так, під обстрілами перебували шість населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, смт Нью-Йорк та село Карлівка. Російські війська застосували авіабомби "ФАБ-500", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град" і "Ураган", артилерію.

Донеччина витримала 18 російських атак за добу, російські окупанти завдали ударів авіабомбами і ракетами. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що під обстрілами перебували шість населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, смт Нью-Йорк та село Карлівка. Російські війська застосували авіабомби "ФАБ-500", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град" і "Ураган", артилерію.

Поліцейські задокументували понад півсотні руйнувань, завданих окупантами. Постраждало цивільне населення. "Знищено та пошкоджено 53 цивільних об’єкти – 43 житлових будинки, соціальну інфраструктуру, 8 цивільних автомобілів. Ворог скинув дві авіабомби на Вугледар, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та авто. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Чотири ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури, 7 автомобілів. За попередніми даними, цивільне населення не постраждало. Окупаційні війська продовжують стирати з лиця землі Бахмут. Росіяни пошкодили 20 приватних осель, поранили цивільну особу. Ще 15 приватних будинків зазнали руйнувань у Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, сьогодні після опівночі армія РФ поцілила ракетою по Слов’янську, пошкоджено 2 приватних помешкання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 187 людей, з початку обов’язкової евакуації – 63 907 осіб, серед них 7717 – діти, 2828 – люди з інвалідністю.

Війна новини - головне за сьогодні

Російські окупанти продовжили наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб зайняти все місто Бахмут.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається тримати оборону.

Інститут вивчення війни, своєю чергою, припустив, що українська армія нібито розпочали контрнаступ та зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Також зазначається, що російські окупанти утримують оборону в Олешках та Новій Каховці. В ОК "Південь" відповіли, що "умови військової операції наразі вимагають інформаційної тиші".

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