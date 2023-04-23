Військові наголосили, що умови операції вимагають інформаційної тиші.

В оперативному командуванні "Південь" прокоментували повідомлення Інституту вивчення війни про те, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли треба перетнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою як Дніпро", - розповіла в ефірі телемарафону керівниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, умови військової операції наразі вимагають інформаційної тиші.

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"Доти, поки це не буде достатньо безпечним для наших військових. Тут треба набратися терпіння. І навіть найкращим "студентам" Інституту вивчення війни - також", - сказала вона.

Ситуація у Херсонській області

12 квітня екс-заступник мера Херсона Роман Головня розповів, що ворог активно мінує берегову лінію вздовж Дніпра напередодні очікуваного контрнаступу українських захисників. Протитанкові міни розміщують навіть у воді. Це свідчать про те, що росіяни очікують форсування Дніпра.

У звіті американського Інституту вивчення війни від 22 квітня йдеться про те, Збройні сили України нібито розпочали контрнаступ та зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Також зазначається, що російські окупанти утримують оборону в Олешках та Новій Каховці.

За даними ISW, є достатньо географічно прив'язаних відео та повідомлень від російських "воєнних кореспондентів", які підтверджують це.

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