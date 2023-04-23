Ворог все ще не відмовляється від амбіцій захопити міста Бахмут та Мар'їнку, проте ЗСУ не дозволяють цим "мріям" здійснитися.

Збройні сили України за добу стримали неймовірну кількість атак військ РФ на основних ділянках фронту на сході України. Йдеться про Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки, які не полишає спроб захопити ворог.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу у Facebook, українські захисники відбили 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог вдарив авіацією по Орликівці та обстріляв населені пункти Карповичі та Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку під артилерію ворога потрапили Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог не вів наступальні дії. Однак артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб зайняти все місто Бахмут. Противник безуспішно намагався реалізувати наступ поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наступальні дії росіяни вели в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мали. Від обстрілів постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили шквал атак ворога в районі Мар'їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни обстріляли Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається тримати оборону. За добу накрив вогнем 30 населених пунктів. Зокрема, обстрілів зазнала Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон.

Загалом за минулу добу окупанти завдали 8 ракетних та 37 авіаційних ударів по Україна, а також реалізували близько 45 обстрілів наших територій із РСЗВ. Серед цивільних є загиблі та поранені, кажуть у Генштабі.

Росіяни поступилися ВСУ на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, що сьогодні ранок українців почався з приємних новин щодо успіхів ЗСУ в Херсонській області. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). У своєму останньому звіті вони вказали, що наша армія, ймовірно, зараз контролює частину східного берега області.

Зокрема, про це свідчать геолокаційні кадри російських "воєнкорів" за 22 квітня. Йдеться про територію на північ від Олешок (приблизно 7 км на північний захід від міста Херсон).

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