Йде не просто війна між солдатами, зазначив очільник Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що президент РФ Володимир Путін у війні проти України "поставив на карту все".

Очільник Фінляндії в інтерв'ю шведській газеті Dagens Nyheter попередив про зміну військової стратегії Росії в Україні, повідомляє YLE. "Це не просто війна між солдатами. Це війна проти українського суспільства, інфраструктури та простих людей. Путін зіграв в покер і поставив на карту все", - зазначив Нііністьо.

Президент Фінляндії описав похмуру картину нинішньої військової обстановки. Ситуація, на думку фінського президента, набагато гірша, ніж можна було припустити рік тому.

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"Спочатку здавалося, що Путін просто зробив велику помилку, припустивши, що досить тільки пригрозити Україні. Але все, що сталося, особливо в останні місяці, говорить про інше", - сказав Нііністьо.

Війна в Україні - останні новини, які треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія проводить підготовку до довготривалої війни.

За його даними, проведені Володимиром Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення РФ на воєнний стан.

Як зазначили у ГУР, спроби країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні та нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про її підготовку до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

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