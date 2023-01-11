Тепер Суровікін став заступником Герасимова.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов призначений командувачем Об'єднаним угрупуванням російських окупантів в Україні. Раніше цю посаду займав Сергій Суровікін.

Тепер Суровікін став заступником Герасимова.

Пониження Суровікіна на посаді в міністерстві Шойгу пояснили "підвищенням рівня керівництва "спецоперацією" (війною – УНІАН).

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"Підвищення рівня керівництва "спецоперацією" пов'язане з розширенням масштабу вирішуваних завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ", – повідомили в Міноборони.

Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ РФ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Олексій Кім.

Хто такий Суровікін

Суровікіна призначили командувати окупантами в Україні в жовтні 2022 року, інші особи подібні посади в Росії займали недовго.

Суровікін брав участь у Другій чеченській війні і віддавав злочинні накази в Сирії, через що генерала прозвали "м'ясником з Аллепо". У ЗМІ його також називали "корумпованим і брутальним генералом навіть за мірками Росії".

У російських ЗМІ стверджували, що Суровікіна підтримує ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, який вкрай вороже ставиться до міністра оборони Сергія Шойгу.

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