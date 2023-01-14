Наразі, зазначають у воєнній розвідці, РФ спрямовує всі ресурси на ведення війни.

За спостереженнями воєнної розвідки України, Російська Федерація проводить підготовку до довготривалої війни. Про це свідчать заходи з реорганізації економіки та військово-промислового комплексу країни-терориста, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що проведені президентом РФ Володимиром Путіним заходи з реорганізації економіки та військово-промислового комплексу свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан.

"Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - пояснює розвідка.

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Так, Росія намагається залучити всі ресурси на продовження війни, також вона призначила нового командувача своїх окупаційних військ (Герасимова), що теж свідчить про те, що Кремль готується до тривалого широкомасштабного вторгнення.

Росія не зацікавлена у завершенні війни проти України

Попри постійні заяви про готовність до переговорів з Києвом, Кремль не має наміру закінчувати війну. Він продовжує нарощувати свою військову міць та призивати росіян.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія намагається створити 2-мільйонну армію, для цього вона буде проводити нові хвилі мобілізації.

За даними ГУР, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня. Також є інформація, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним. У Кремлі це заперечують.

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