Під час нібито візиту лідера росіян на окуповану територію України було порушено протокол, зазначив очільник ГУР МО.

Під час нібито візиту російського диктатора Володимира Путіна на окуповану частину півдня України влада РФ допустила прокол.

Під час кожної поїздки Путіна є протокол, який ніколи не порушують, - його має супроводжувати військово-президентський борт, а цього разу літак "забули", розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"…Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що під час кожної його поїздки є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", - зазначив очільник ГУР МО.

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"Путін" приїхав в Україну - що повідомлялося

За даними російських пропагандистів, Володимир Путін 18 квітня був на тимчасово окупованій частині Херсонської та Луганської областей української держави. Диктатор РФ стверджував, що головна тема поїздки - зустрічі з військовослужбовцями.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що на захоплену територію приїздив один з двійників лідера росіян.

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