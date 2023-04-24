Під час нібито візиту російського диктатора Володимира Путіна на окуповану частину півдня України влада РФ допустила прокол.
Під час кожної поїздки Путіна є протокол, який ніколи не порушують, - його має супроводжувати військово-президентський борт, а цього разу літак "забули", розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".
"…Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що під час кожної його поїздки є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", - зазначив очільник ГУР МО.
"Путін" приїхав в Україну - що повідомлялося
За даними російських пропагандистів, Володимир Путін 18 квітня був на тимчасово окупованій частині Херсонської та Луганської областей української держави. Диктатор РФ стверджував, що головна тема поїздки - зустрічі з військовослужбовцями.
Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що на захоплену територію приїздив один з двійників лідера росіян.